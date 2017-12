Projeto que impede demissão de servidores do Pró-Saúde é aprovado na CCJ da Aleac

O governador do Acre, Sebastião Viana (PT) apresentou o Orçamento 2018 no dia 28 de setembro, na Aleac, para cumprir as formalidades legais, mas em seguida encaminhou uma mensagem pedindo a retirada do projeto. A denúncia é do deputado Gerlen Diniz (PP). O oposicionista afirma que votará contra o projeto porque o governo estaria querendo encaminhar no último dia para aprovação sem que os deputados estaduais tenham tempo para analisar.

“O governo entrou com o orçamento para cumprir a formalidade e apresentou uma mensagem pedindo a retirada. Nessa casa nenhum deputado teve acesso ao Orçamento 2018. Estamos às vésperas do recesso, o orçamento tem que ser aprovado, e tenho a informação que vai ser mando no último dia de trabalho do Poder Legislativo, antes do recesso. Até esse momento, não temos sequer o que está estipulado para as pastas de saúde e segurança”, destaca Gerlen Diniz.

Segundo o oposicionista, “Essa é a forma que o PT administra o estado do Acre. O governo tem que mandar o orçamento até o dia 30 de setembro. Enviou, mas retirou. Os deputados teriam que ter prazo para analisar e reivindicara alterações. Meu voto é contra, pela rejeição. Eu me recuso a votar um orçamento que não sei quais valores serão destinados a setores essenciais, mesmo sabendo que o governo tem votos suficiente para aprovar”, finaliza Gerlen Diniz.