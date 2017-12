Professores da Ufac aderem à paralisação nacional nesta terça-feira (5), às 17h, no Calçadão do Terminal

Os professores da Universidade Federal do Acre (Ufac) aderiram ao movimento nacional em defesa da Previdência e dos direitos dos trabalhadores. A paralisação ocorre no dia 5 de dezembro e deve parar as atividades durante 24 horas, segundo a Associação dos Docentes da Ufac (Adufac).

Diversas centrais sindicais devem participar do ato que ocorre às 17h, no Calçadão do Terminal Urbano. Na ocasião, será realizado um sarau e diversas apresentações culturais, além de intervenções políticas.

Os técnicos administrativos da Ufac também deflagravam greve por tempo indeterminado, já tem mais de 10 dias, e entre as reivindicações da categoria estão o Programa de Desligamento Voluntário (PDV), acordos firmados durante a greve de 2015 e os acordos que não foram cumpridos, além da Reforma da Previdência.

A pauta de reivindicação inclui ainda o aumento da contribuição previdenciária e a reforma administrativa que afeta diretamente os planos de carreira dos servidores públicos, além de uma avaliação que pode tirar a estabilidade do servidor com a exoneração. As negociações estão em andamento. A reportagem não conseguiu falar com nenhum membro do movimento grevista até o fechamento desta edição.

Saiba as principais mudanças para a nova versão da reforma Trabalhista:

Idade mínima de aposentadoria, com a regra de transição até 2042; 62 anos para mulheres e 65 para homens; 60 para professores de ambos os sexos; 55 anos para policiais e trabalhadores em condições prejudiciais à saúde;

Tempo mínimo de contribuição de 15 anos para segurados do INSS e de 25 anos para servidores públicos;

Novo cálculo do valor da aposentadoria, começando de 60% para 15 anos de contribuição até 100% para 40 anos;

Receitas previdenciárias deixam de ser submetidas à DRU (Desvinculação de Receitas da União;