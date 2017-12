Prefeita Fernanda Hassem se reúne com pastores para organizar a I Feira Gospel do município de Brasiléia

A prefeita Fernanda Hassem, se reuniu na tarde de terça-feira, 5, em seu gabinete, com os pastores das igrejas evangélicas de Brasiléia para debater sobre os preparativos da Feira Gospel que será realizada no dia 9 de dezembro na Praça Hugo Poli. O objetivo da reunião foi realizar os últimos acertos, com as divisões de funções, apresentações musicais, teatral e vendas de alimentos, que cada igreja se responsabilizará no dia.

O pastor da igreja Assembleia de Deus, Elizeu Moreira, falou da importância do evento para o município: “Louvamos a Deus por estar nos concedendo a oportunidade de nos reunir com a prefeita Fernanda Hassem, para definirmos os preparativos para o grande evento que será a feira gospel no próximo sábado, 9, realizando um grande ato de fé,

com adoração, louvores e profetizando que Brasiléia não será a mais a mesma depois de sábado”, destacou Elizeu.

O evento terá início às 16 horas, com vendas de comidas típicas, lanches e artigos religiosos organizado por cada igreja responsável. E a partir das 19 horas iniciará com o culto, em sequência louvores e apresentações teatral.

O pastor Ricardo Sales, da igreja Quadrangular, agradeceu o convite da prefeita por realizar a I Feira Gospel no município. “Quero desde já agradecer o convite da prefeita em formalizar essa parceria com os pastores, pois esse será um evento muito importante, onde estaremos orando pelas autoridades constituídas e população.

Queremos fazer um chamado para que todos venham e participem desse grande louvor que será realizado na Praça Hugo Poli”, ressaltou Sales. O evento é realização da prefeitura de Brasiléia e Sebrae, com participação das igrejas

evangélicas do município.

A prefeita Fernanda Hassem destacou o envolvimento e mobilização das dez igrejas para o evento. “A realização da nossa I feira gospel é um trabalho que está sendo feito a muitas mãos, nos unimos para que pudéssemos oportunizar esse momento de louvor, adoração e agradecimento aqui para nossa cidade. Brasileia está dando mais um passo para que possamos receber essa benção espiritual com o nosso povo”,finalizou Fernanda.