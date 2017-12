Possível aliança do PP com Lula preocupa Gladson: “a maioria não quer aliança com o PT”

As declarações de apoio do presidente nacional do Partido Progressista (PP), o senador Ciro Nogueira, a candidatura do ex-presidente, durante entrevista concedida ao jornalista Amadeu Campos, que foi ao ar no quadro Jogo do Poder, tem tirado o sono de alguns parlamentares progressistas. Entre eles, o senador Gladson Cameli (PP-AC), que disputará o governo do Acre contra Marcus Viana, candidato do PT de Lula.

Segundo Cameli, na manhã desta terça-feira aconteceu uma reunião com os principais líderes progressistas para falar da possível aliança do PP com o PT. O senador acreano informa que durante o encontro foi batido o martelo que a executiva nacional progressista deverá ouvir os parlamentares do partido antes de tomar a decisão de uma aliança para apoiar a pré-candidatura de Lula à Presidência da República.

“Foi realizada uma reunião com todos os parlamentares do PP. Nesse encontro nós batermos o martelo que a executiva nacional vai ouvir o posicionamento dos parlamentares para saber o que é melhor para o PP nos estados. A maioria dos representantes nos estados não quer a aliança com o PT. No Acre não vai ser diferente. Nós temos uma pré-candidatura contra o partido de Lula”, diz Cameli.