Justiça determina que Prefeitura de Epitaciolândia pague aluguéis atrasados pendentes de 2014

O deputado Jesus Sérgio (PDT) disse na manhã desta terça-feira (5) na Aleac, que os moradores da Cidade do Povo, bairro criado pela administração do PT, estão abandonados. De acordo com o pedetista, foram prometido benefícios no início da construção do bairro idealizado pelo governador Sebastião Viana (PT) que até hoje não chegaram no local onde serão construídas mais de 10 mil casas.

“Pessoas que estão há cinco anos na localidade estão reclamando que as casas estão com portas e janelas caindo. Eles não conseguem encontrar as empresas responsáveis pela obra nem conseguem falar com representantes da Caixa Econômica. Segundo os moradores, a manutenção deveria acontecer pelo prazo de cinco anos, mas o contrato não está sendo cumprido”, afirma Jesus Sérgio.

O parlamentar reivindicou que o governo faça doações de lotes para as igrejas. “Os pastores de pequenas igrejas afirmam que tem casa que você não pode entrar, o poder público não consegue entrar, mas nós levando a palavra de Deus conseguimos entrar. Eu não sou evangélico, sou católico desde criança, mas concordo que as igrejas tenham espaço na Cidade do Povo”, destaca.

Segundo Jesus, o governo do Acre prometeu 16 lotes para as pequenas denominações religiosas, mas após alguns anos não disponibilizou. “As igrejas não têm terreno para construir suas sedes. Foram prometidos 16 lotes, mas até hoje os terrenos não foram doados. É de conhecimento público que na localidade que há uma igreja, a violência é menor”, finaliza o parlamentar.