Confira o badalado Aniversario de Adriano Miranda

Mais uma data se passando e o Adriano escolheu a chácara do Assem para realizar seu badalado niver. A festa foi em Senador Guiomard-Quinari, 03/12, e contou com a presença de amigos e familiares. A festa foi animada pelos paredões de som, grupo de pagode e dj. Confira só a presença dos vips.

As fotos são de John Ólivan