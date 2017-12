Professora lança campanha no Catarse para publicar dissertação de mestrado

Para difundir uma pesquisa de mestrado, a jornalista e docente universitária Aleta Dreves lançou uma campanha na plataforma de financiamento coletivo Catarse. Disponível para receber contribuições até o dia 10 deste mês, o objetivo da arrecadação, orçada em R$ 6.780, é publicar em forma de livro a pesquisa de mestrado da professora.

“Poderia publicar através da editora da Universidade Federal do Acre (Ufac), mas queria publicar com uma editora da Região Sul, que tem amplo acesso nos congressos de Comunicação e também acesso ao catálogo digital da loja virtual Amazon”, explicou Aleta.

A pesquisa, que traça um perfil digital do universitário acreano, durou dois anos e foi tema do mestrado da docente: “Trata-se de um estudo válido para contextualizar essa nova geração de estudantes da Ufac. Essa busca me rendeu informações sobre as tecnologias utilizadas pelos alunos, e tudo isso me levou à conclusão de que o acreano está em sintonia com a tendência nacional: alunos com aprendizado diferenciado e seletivo, mais tecnológico do que as gerações passadas”.

Para conseguir distribuir a obra nos catálogos da Amazon, da Ufac e de várias outras bibliotecas estaduais, municipais e universitárias do país, é preciso que a campanha atinja o resultado esperado.

“Preciso levantar mais de R$ 6 mil para ter uma quantidade de exemplares considerável, que abastecerão as bibliotecas designadas. Salário de professor não é um dos mais altos do país, então não posso pagar do meu bolso por essa publicação. Como minha pesquisa fala do perfil digital, resolvi criar essa campanha justamente por via digital”, relatou Aleta.

Para contribuir com a campanha e com a publicação da pesquisa, basta acessar a página do Catarse através do link: https://www.catarse.me/perfildigital. A doação pode ser feita por boleto bancário ou cartão de crédito. Caso o financiamento coletivo não atinja o valor total, o dinheiro será devolvido aos doadores.