Em Cruzeiro do Sul, quatro casas são incendiadas em menos de 12 horas

Começaram nesta segunda-feira, dia 04, as inscrições para o Processo Seletivo da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) que visa preencher vagas de Estagiários em vários estados do País, incluindo o Acre. As inscrições seguem até o dia 11 de janeiro no site www.superestagiario.com.br.

Podem participar estudantes de nível médio e superior, desde que não estejam matriculados no último ano do ensino médio, ou último semestre do curso de nível superior, conforme o edital de abertura disponibilizado em nosso site.

Como forma de classificação, os concorrentes serão submetidos a Prova Objetiva Online, prevista para ter início no dia 04 de dezembro de 2017 e término no dia 12 de janeiro de 2018. Toda a seleção é feita de forma online.

Esta seleção contempla oportunidades de Estágio nos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Roraima e Tocantins.

Poder participar acadêmicos dos seguintes cursos: Secretário Executivo, Técnico em Administração, Técnico em Informática, Técnico em Redes de Computadores, Administração, Direito, Geografia, Letras, Recursos Humanos, Técnico em Secretariado, Serviço Social, Técnico em Contabilidade, Técnico em Recursos Humanos, Geodésia/ Cartografia, Sistemas de Informação, Técnico em Meio Ambiente, Ciências Contábeis, Gestão Ambiental e Gestão Pública.