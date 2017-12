Elzinha Mendonça é cotada para assumir a Semeia no lugar de Aberson Carvalho

Os números do Impostômetro revelam que os acreanos já pagaram mais de R$ 3 bilhões em impostos e tributos, isso ente 1º de janeiro e 04 de dezembro. Em 2016, no mesmo período de tempo, o acreano pagou R$ 2,5 bilhões.

O valor foi publicado nesta segunda-feira, dia 04, pela Associação Comercial de São Paulo (Acisa) e trata do montante pago em impostos, taxas e contribuições no país desde o primeiro dia do ano. Tudo destinado à União, Estados e municípios.

Já o valor pago pelos brasileiros em impostos alcançou a marca de R$ 1,9 trilhão nesta segunda. No ano passado, nesta mesma data, o montante que havia sido pago pelos brasileiros era R$ 1 bilhão menor, o que revela crescimento da arrecadação tributária.

Num rápido levantamento, é possível descobrir que com esse dinheiro daria para comprar 26,300 mil unidades do carro Jeep Renegade 1.8. Ou, se preferir, dá para comprar 59,3 mil unidades do Fiat Mobi 1.4. Aplicado na poupança esse dinheiro renderia de juros R$ 10.702.328.880 por mês.

No estado, a cidade que mais arrecadou foi Rio Branco, que chegou, na manhã desta segunda-feira, à marca de R$ 123 milhões. Já Cruzeiro do Sul, a segundo maior cidade do estado, arrecadou quase que o valor da Capital: R$ 12 milhões.

A cidade com a menor arrecadação foi o Santa Rosa do Purus, com R$ 520 mil desde o dia 1º de janeiro. Logo depois vem Jordão, com R$ 565 mil em impostos.