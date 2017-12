Corpo em decomposição é encontrado próximo a igarapé, em Rio Branco

A Federação de Futebol do Acre divulgou a tabela do estadual 2018, que será disputado em um novo formato. A competição começa dia 17 de janeiro, a princípio com todos os jogos sendo disputados na capital.

As oito equipes foram divididas em dois grupos com quatro equipes cada. Na primeira fase, os times do grupo A enfrentam as equipes do grupo B. Os dois melhores de cada grupo avançam para as semi finais do turno.

Grupo A

Atlético

Plácido de Castro

Humaitá

Andirá

Grupo B

Rio Branco

Vasco

Galvez

Adesg

No segundo turno as equipes de cada grupo jogam entre si. Havendo um campeão diferente em cada turno, a final será realizada em dois jogos no sistema ida e volta.

Vagas para competições nacionais

Pelo que foi definido entre as equipes, o campeão do 1º turno fica com as vagas para as Copas Verde e do Brasil e para a série D de 2018.

O Atlético acreano é o atual bi campeão e vai disputar em 2018 além do estadual, a Copa Verde, Copa do Brasil e a série C.