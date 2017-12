Amigo verdadeiro

Amizades são construídas de muitas formas. Há aquelas fugazes, as elementares e as que estão ali, a sua espera, sempre a postos. Não estão de todo perto, mas sempre lá. Sempre junto. São os que torcem e acreditam em você. Muitas vezes sem que saibas. Mas basta uma necessidade surgir e, pah! O amigo(a) se apresenta e diz: opa! Estou aqui.

Ter amigos é ter possibilidades. Precisamos de todos. Dos fracos, dos fortes. Dos verdadeiros, dos não tão verdadeiros assim e dos que vieram ao mundo, como você, para servir e para apoiar aqueles que necessitam. E receber apoio quando precisam. Esses são joias preciosas e, como tal, devem ser preservados.

Há porém, o amigo ouro-de-tolo. Pessoas perfeitas que te dizem palavras bonitas, te fazem acreditar no possível e no impossível, que demonstram amor, carinho, respeito, responsabilidade, afeto, sinceridade, desprendimento, disposição a servir e ajudar até que, pah! – era uma cilada, Bino!

Cuidado com estes.

Como o nome diz, por serem ouro-de-tolo, nem sempre são fáceis de identificar à primeira vista. Uma hora, porém, se revelam, te ferem, machucam, assustam. Na primeira porrada, fuja deles. Acredite, pessoas assim apenas não mudam. Busque amizades sinceras e desprendidas. Que te aceitem assim do jeitinho que você é. Quem muito quer te mudar, não te quer como és. E amigo que é amigo, nos aceita com nossos defeitos e qualidades. E quando nos aconselham sobre um comportamento ou situação, nunca nos constrangem.

Dezembro é aquele mês de fazer um balanço do ano, da vida. De preparar as resoluções do ano novo que está por vir. Se te posso dar um conselho, te digo: reveja e repense suas amizades. Valorize suas amizades sinceras. Em especial aquelas que te dizem a verdade e tem amam pelo que você é e nem pelo que você tem. Seja sincero com seus amigos. E esteja sempre lá por eles.

Mas, para todo o resto que escrevi lá em cima, te peço apenas uma coisa: nunca esqueça do mais importante de tudo: nosso melhor amigo, the best of the best chama-se Jesus de Nazaré. Ele é amigo fiel. Ame-o. E deixe-se ser amado(a) por ele. Te asseguro que não há lugar melhor para estar que ao lado do nosso amigo Jesus. Independente da sua fé ou credo. Ame-o e deixe-se ser amado por ele. Sempre. Pra sempre.

Boa segunda!

MULHERES DE FÉ

Pastora Alexandra Tavares de Albuquerque, da Igreja Batista Ágape (Conjunto Universitário), realizou uma linda festa para celebrar a amizade com as mulheres de impacto que integram a igreja, no último sábado, 2, no Restaurante Pão de Queijo. Um momento de alegria, confraternização e presença de Deus. Mais que palavras, deixo com vocês aqui alguns registros desta noite memorável. Xanda, parabéns pelo evento!!!!

