Vítimas de acidente BR-364, em Sena Madureira, seguem internados

O deputado federal Major Rocha (PSDB), participou na noite da última sexta-feira, 01, da reinauguração da Praça 25 de Setembro, em Sena Madureira. A obra é fruto das emendas parlamentar individual do tucano.

Fundada pelo general José Siqueira de Menezes em 1904, a Praça 25 de Setembro é o principal ponto turístico de Sena Madureira. Em julho deste ano, com o recurso apresentado por Rocha o local passou por uma reforma e ampliação em sua estrutura.

A solenidade de entrega contou com a presença do prefeito Mazinho Serafim (PMDB), da primeira-dama do município, Meire Serafim, da deputada federal Jéssica Sales, secretários municipais, vereadores e populares que vieram prestigiar a cerimônia de entrega do local.

A reforma da praça central faz parte de um pacote de obras avaliadas em mais de 1 milhão de reais empenhadas por Major Rocha através do Ministério da Defesa, que destinou a emenda para reformar mais 3 praças no município. A 25 de Setembro foi reformada pelo valor de R$ 448.000. O espaço agora conta com nova pintura, novas instalações elétricas, reforma do coreto central, novos quiosques e uma nova cara para o Armazém do Araújo, um dos mais antigos da cidade.

Representando os comerciantes que atuarão nos quiosques, o Irmão Fábio, vendedor de salgados e sucos, falou sobre a reforma e da oportunidade que lhes concederam em vender seus lanches na praça. “A gente agradece ao prefeito Mazinho e ao deputado Major Rocha, que reformaram essa praça tão importante para a nossa cidade”, disse Fábio.

Rocha destacou a importância da Praça 25 de Setembro para a cidade: “Aqui é um lugar que foi e continua sendo um local onde os casais se encontram, pessoas se conheceram e a utilizam para outros momentos de lazer. Quase que essa emenda se perdia, mas graças a Deus e ao nosso trabalho, em parceria com a prefeitura, conseguimos proporcionar essa festa hoje”, revelou Rocha.

Mazinho Serafim destacou o compromisso e a luta de Rocha por Sena Madureira: “Na verdade, o Rocha tem sido um parceiro. A gente não esteve junto na campanha, porém, isso já ficou lá atrás. Hoje ele é um parceiro nosso, parceiro da prefeitura. Hoje é um dos deputados, diga-se de passagem, que quando eu chego em Brasília me dá mais atenção, me acompanha na Câmara Federal, nos ministérios e além de tudo me recebe bem. Então, independente do partido dele ou do meu, o que importa é ajudarmos nossa população, porque nossa gestão vai passar, porém as obras e conquistas vão ficar para nossa cidade”, destacou Serafim.

Entre as muitas novidades na praça a partir de agora, no coreto central irá ocorrer apresentações como antigamente, quando o local servia para as realizações de danças e eventos e muito mais. De acordo com informações passadas e confirmadas, o prefeito Mazinho está querendo fechar um convênio com uma empresa para disponibilizar Wi-Fi de graça na praça para a população poder ter acesso à internet.