Motociclista morre após colidir contra caminhão na BR-364, próximo ao Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul

Um acidente foi registrado neste domingo, dia 03, na BR-364, próximo ao Projeto de Assentamento Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul. Uma motocicleta colidiu contra um caminhão. O motociclista, Elissandro Gondim da Cruz, de 21 anos, morreu na hora do impacto.

Já o garupa Jardesson dos Santos Nascimento, de 19 anos, resistiu e foi levado ao Hospital Regional do Juruá (HRJ), onde passa por atendimento médico. O rapaz está em estado grade e teve várias lesões pelo corpo, mas não corre risco de morrer.

Segundo o chefe da 1ª Ciretran de Cruzeiro do Sul, Valdecir Dantas, os dois homens estava em um aniversário e saíram para comprar mais bebida, quando colidiram no caminhão que estava estacionado na via.