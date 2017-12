Jenilson Leite se reúne com lideranças indígenas de Jordão

O deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB) cumpre agenda no município de Jordão, desde quinta-feira (30), algo que já se tornou rotineiro na vida do parlamentar é aproveitar os dias que não tem sessão ordinária na ALEAC para visitar o interior do Acre. Na oportunidade, Jenilson se reuniu com as lideranças indígenas do município para tratar sobre as parcerias do governo do Estado com a prefeitura local que visem a melhoria nas aldeias.

Os povos indígenas de Jordão são da etnia Kaxinawá (huni kuin – que significa povo verdadeiro). Eles representam 40% da população do município, ou seja, mais de três mil habitantes, de um total 7.330.

Na pauta da reunião que contou a presença dos vereadores e do prefeito Élson Farias, correligionário do deputado, foram debatidas a liberação de recursos da Secretaria de Meio Ambiente do Estado para a construção de cupixaus, a construção de quatro escolas pelo Estado, bem como a construção de reservatório de água potável nas aldeias.

Jenilson Leite informou as lideranças indígenas da reunião que teve com o secretário de meio do Acre, Edgar de Deus, sobre a liberação dos recursos dos cupixaus. O recurso é referente ao convênio desenvolvido pela REM KFW e coordenado pela SEMA e IMAC, e tem como objetivo recompensar comunidades que preserve o meio ambiente, como, por exemplo, os povos indígenas. O REM fomenta a conservação das florestas e a redução de CO2. Este fomento se realiza por meio da remuneração financeira para as comunidades que assumirem o compromisso de reduzirem o desmatamento. “ O secretário me informou que os transmite para a liberação da verba deve ocorrer em breve, e também a previsão é que seja iniciado em março de 2018 a construção de suas casas”.



Com relação às escolas, o parlamentar salientou que o secretário de obras do Estado afirmou que o processo licitatório estaria sendo concluído e, que ainda no inicio de 2018, os recursos serão liberados.

Jenilson Leite tem sido um parlamentar defensor das populações indígenas do Acre, por isso foi escolhido pelas diversas lideranças das etnias que compõe os mais de 20 mil índios para ser o porta voz deles na Assembleia Legislativa do Acre. Já o prefeito Élson Farias tem buscado valorizar a comunidade indígena, na sua gestão foi criado uma pasta especifica para tratar sobre os problemas do povo kaxinawá, além disso, mandou os índios desenhar nos prédios públicos do município objetos que retratem a cultura dos huni kuin.

Ainda neste mês, Jenilson cumprirá outra agenda política em Jordão. Dessa vez, Leite vai descer o rio Tarauacá saindo de Jordão até o município que leva o nome do rio.