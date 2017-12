Garota de 14 anos desaparecida no sábado é encontrada morta a facadas na tarde deste domingo

A adolescente Aline Santos de Lima, de 14 anos, que desapareceu no sábado, dia 02, foi encontrada morta a facadas na tarde deste domingo, dia 03, em Cruzeiro do Sul. Uma denúncia anônima teria levado tios da garota até o local.

A mãe de Aline, Irlanja Lima, que conversou com a reportagem da TV Juruá, afiliada SBT na região, o corpo da menina estava bastante sujo de sangue, e um dos tios reconheceu o corpo. A polícia foi acionada e o corpo levado ao Instituto Médico Legal (IML).

“Meus irmãos viram o corpo lá, e reconheceram que era ela. O pai dela já foi lá para o IML com os documentos dela. É uma tristeza muito grande, um grande sofrimento. Ela não andava com dinheiro, não andava com celular, não tinha nada para assaltarem ela, foi só por maldade mesmo. Queremos justiça”, disse a mãe.