Colisão entre carro e muro deixa motorista morto em Rio Branco

O motorista Altamir Almeida, que dirigia um Ford Fiesta Sedan, morreu na manhã deste domingo, dia 03, após colidir com o carro contra um muro, na rua Alfredo Thaunay, no bairro Esperança, em Rio Branco. Uma ambulância foi acionada, mas a vítima morreu enquanto era socorrida.

Testemunhas que estavam na rua contam que Altamir teria desmaiou momentos antes de o carro colidir contra o muro. Ele estava em uma casa próxima ao local do acidente. Após a colisão, Altamir bateu com a cabeça e sangrou pelo nariz. Justamente por isso, moradores não quiseram tocar nele.

Segundo apurou o ac24horas, duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas ao local do acidente. Uma delas, a primeira, não tinha médico. Altamir teve duas paradas cardíacas antes de morrer. O corpo já está no Instituto Médico Legal (IML).