TL Engenharia inaugura Allegro Residencial, em Rio Branco

Na última terça-feira, 28, a TL Engenharia, do tarauacaense Teófilo Lessa, realizou um coquetel para comemorar a inauguração do Allegro Residencial, um condomínio fechado com alto padrão de qualidade, na cidade de Rio Branco.

Allegro Residencial está localizado no Portal da Amazônia, e possui 17 casas de 126m², com garagem para até 4 carros, sala de estar e jantar, lavabo, cozinha, área de serviço e quintal nos fundos. No andar superior as unidades contam com três quartos, sendo 2 dormitórios com varanda e banheiro compartilhados e, ainda uma suíte máster com closet, banheiro e sacada.

A obra foi planejada pelo arquiteto Willen Assef, pensando na comodidade dos clientes e executada pela equipe da TL Engenharia, empresa que há treze anos trabalha no ramo da construção civil no Estado, construindo grandes empreendimentos para os cidadãos acreanos.

A obra durou 22 meses para ficar pronta, tendo gerado 200 empregos diretamente no ramo da construção civil. Segundo o engenheiro Teófilo Lessa, as paredes das residências podem ser mudadas pelo proprietário, pois não possuem limitação estrutural.

Lessa que além de engenheiro da obra, é o proprietário da empresa, durante seu discurso destacou os esforços para a realização deste empreendimento: “Essa é uma noite de muita alegria para mim, é a concretização de um sonho que surgiu já há algum tempo, com o desejo de dar um passo à frente e fazer mais. Durante todos esses anos trabalhamos na construção civil no Acre, sempre tive a inquietação de buscar o novo, o melhor para o nosso estado, e eu acredito que é preciso manter essa energia em movimento, para gerar ideias e não nos amedrontar diante das dificuldades que se impõe no caminho”, enfatizou o empresário.

Em 2015, logo no início das obras, Wallace Santos Batista e Isabella Cristina Vale dos Santos foram os primeiros clientes a comprar uma casa no Allegro. No evento, o casal foi homenageado pela TL Engenharia.

“ Hoje, a TL Engenharia entrega essas casas, com a missão que os senhores as transformem em um lar, pois a casa é uma construção de cimento e tijolos, enquanto o lar é o lugar onde os membros da família anseiam por estar e onde tem-se pressa de chegar e não se quer sair”, destacou frei Fábio Fabrício, durante a bênção do residencial.

Detalhes do Allegro Residencial

O Condomínio está sendo entregue com:

• Cercas elétricas e sistema de alarme especial;

• Monitoramento completo com Circuito Fechado de TV com câmeras, gravador e monitor;

• Portões motorizados na entrada e saída de veículos;

• Sistema de controle de acesso de veículos e pedestres;

• Sistema de bombas para limpeza da Piscina, para hidromassagem e para cascatas do muro do salão de festas;

• A área da piscina e o salão de festas contam com mobiliário completo, geladeira em Inox, TV de Led com painel em MDF, Fogão tipo cooktop e Balcão e armário em MDF;

• A Guarita é equipada com TV de Led com painel e porta correspondências e balcão em MDF, possuindo ainda uma bancada em Granito.

• Todo paisagismo das áreas comuns já estão implantados.

As últimas unidades do Allegro Residencial ainda estão disponíveis. Mais informações pelos fones 68. 3224-1222 ou 3301-7581

Este slideshow necessita de JavaScript.