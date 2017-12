Tarauacá registra duas tentativas de homicídio em menos de 12 horas

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) ampliou a capacidade de atendimento da Unidade Básica de Saúde (UBS) Manuel Alves Bezerra Neto, na Cidade do Povo.

Inaugurada durante a gestão do prefeito Marcus Alexandre, ano de 2016, a unidade conta agora com estrutura para realização de exames laboratoriais. O laboratório entrou em funcionamento nesta sexta-feira, 1. Dona Decilda Araújo foi uma das primeiras a ser atendidas. “O laboratório aqui é uma facilidade a mais. Ficamos muito felizes”.

Elizete Lima levou o filho Eduardo, de 11 meses, para fazer exame de sangue. “Eu estava com a requisição, fiquei sabendo que o laboratório ia funcionar e decidi vir hoje mesmo”. Mãe de três filhos, dona Elizete destacou a importância da iniciativa da Prefeitura para disponibilizar o atendimento laboratorial na própria comunidade. “Às vezes a gente precisa fazer um exame e não tem o dinheiro para a condução. Poder fazer os exames aqui no bairro é um bênção pra nós”, disse a moradora.

“A Cidade do Povo é resultado da iniciativa, de grande investimento do Governo, da Prefeitura, aqui temos grande investimento para garantir moradia e acesso aos serviços públicos. A população cresceu consideravelmente e a expansão dos serviços deve acompanhar esse crescimento”, disse o prefeito Marcus Alexandre durante a visita à unidade para anunciar a expansão dos serviços de saúde à comunidade.

Construída para funcionar como unidade de porte IV a UBS Manuel Alves Bezerra funciona com atendimento médico, serviços de enfermagem, farmácia. Atualmente, a unidade atende 3.241 famílias da Cidade do Povo além de moradores das áreas próximas como Ramal do Herculano, Ramal do Braz, Ramal da Garapeira e Belo Jardim.

Eneir Cosma destacou a qualidade do atendimento e dos serviços oferecidos na unidade. Moradora do Ramal do Herculano, hipertensa, dona Eneir é acompanhada pela equipe da UBS da Cidade do Povo. “Venho com frequência e sempre que preciso sou muito bem atendida. Além do atendimento médico, o carinho das pessoas que nos recebem é algo que me deixa muito feliz”, disse.

De acordo com o secretário de Saúde Oteniel Almeida, “a expansão contempla a contratação de novos profissionais. A unidade está estruturada para o atendimento odontológico, serviço que também deve entrar em funcionamento nos próximos dias”.

O início das atividades do laboratório da UBS da Cidade do Povo foi acompanhado pelo Presidente da Associação de Moradores do Setor 2, Robson Araújo, pela presidente da Associação do Setor 1, Elineide Barbosa e pela representante dos moradores do setor 3, Lea Silva. As lideranças destacaram a presença do poder público no local. “Tanto Governo o e Prefeitura tem sido presentes. A ampliação dos serviços de saúde era um anseio da comunidade. O atendimento ao pedido reflete a atenção do prefeito para com os moradores”, disse Robson Araújo.

Agentes levam saúde às casas da Cidade do Povo

O atendimento na unidade é reforçado com o trabalho dos Agentes de Saúde. A unidade conta com quatro agentes que diariamente se deslocam da unidade até as casas dos moradores onde fazem o trabalho educativo de prevenção. Os agentes acompanham a saúde de toda a família, fazem a pesagem das crianças, verificam cartão de vacinas, e fazem o acompanhamento dos idosos e crianças que fazem uso de medicação. “Além desse acompanhamento estamos sempre orientando as famílias sobre os cuidados que ajudam evitar doenças, explicou a coordenadora da unidade.

