Após denúncia de moradores, Depasa suspende captação de água no município de Bujari

O atual secretário-geral do Ministério Público do Acre, Celso Jerônimo de Souza, foi eleito por aclamação, agora há pouco, durante sessão do Colégio de Procuradores, o novo corregedor-geral da instituição.

Ele ficará no cargo no biênio 2018/2020, no lugar da procuradora Kátia Rejane de Araújo, eleita nesta quinta-feira, 30, procuradora-geral de Justiça.

Celso Jerônimo ingressou no MPAC 1997, atuou em promotorias do interior e da capital. No início deste ano foi promovido a procurador pelo critério de merecimento.