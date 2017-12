Gladson afirma que Rocha vai indicar seu vice, mas diz que o apoio de Bocalom é imprescindível

Depois de ser tachado de “caga goma” e receber uma ameaça do líder do governo, Daniel Zen (PT), o deputado Gerlen Diniz (PP) usou a tribuna para pedir a punição do colega de parlamento e cobrar que o petista apresente as provas de qualquer irregularidade que seja atribuída a ele. Usando a tribuna do lado oposto do que costuma usar, Diniz disparou: “Não sei se a mesma foi devidamente higienizada, já que o líder do PT vomitou fezes naquela tribuna”.

Para Gerlen Diniz, o líder do governo “agiu de forma grosseira, vil, baixa, proferiu palavras que enlameiam o parlamento acreano. O cidadão dizer que o deputado Gerlen Diniz caga goma e multas outras gírias, provavelmente estava tendo uma crise de abstinência. Caso a mesa não toma uma atitude, a medida que se aproxima as eleição, a Aleac vai ser transformada em um ringue. Recentemente, Daniel Zen saiu do plenário mostrando o dedo médio pra mim”.

Ele considera que Zen fez acusações graves e preconceituosas contra ele e contra o município de Sena Madureira. “Tenho orgulho de minhas origens. Me orgulho de ter sido vereador em Sena Madureira. Daniel Zen humilhou aqueles que não nascem na capital, mandando eu voltar para o buraco de onde sai. Por ironia, ele foi o mais votado entre os candidatos que não eram de Sena Madureira. Eu esperara encontra-lo aqui hoje com as provas debaixo do braço”, enfatiza.

“Nós vamos ver, caso o deputado não exiba essas provas, quem é o verdadeiro caga goma. O ônus da prova cabe a quem acusa. Ontem não respondi porque não estava no plenário. Tem que acontecer, no mínimo, uma censura. Não me sinto feliz de estar aqui tratando desse tema. Aqui é local de debater problemas e tentar achar soluções, mas infelizmente acontecem esses tipos de deslizes. Ontem tivemos aqui um espetáculo horroroso”, ressalta Diniz.

O progressista informou que “o deputado pediu desculpa no grupo dos deputados, mas não é assim que funciona. Você ofende publicamente e pede desculpa no reservado? A vítima não é apenas o deputado Gerlen Diniz. As vítimas são todos nós”, disse Gerlen, ao cobrar uma intervenção da Mesa Diretora. “Que não seja um processo, mas um posicionamento dos membros da Mesa para que as ofensas não passem em branco”, finaliza.