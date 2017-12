Acreana que tomou Guaraná KUAT e teve diarreia vai ganhar R$ 1 mil de indenização

A intervenção da deputada federal Jéssica Sales (PMDB) garantiu a liberação de novos repasses para construção do Centro de Referência de Assistência Social (CREAS) de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. O valor do projeto apresentado pela prefeitura de Cruzeiro do Sul é de R$ 451 mil este recurso é extraorçamentário de autoria da Jéssica Sales, que foi empenhado no ano passado. Desde então, ela vinha se esforçando e realizando agendas junto ao ministério para a liberação do dinheiro que aconteceu neste mês de novembro desse ano. Sendo possível assim a licitação já assinada pelo prefeito Ilderlei Cordeiro, no valor de R$ 225 mil para a primeira fase da obra.

“O município de Cruzeiro do Sul passará a contar com novas e modernas instalações desse órgão especializado em oferecer o trabalho social para dezenas de famílias que precisam de acolhimento. Graças a minha determinação e compromisso que tenho com os municípios do estado do Acre, fui eleita pra isso, trabalhar a serviço do povo, e fortalecer as prefeituras ”, diz a a deputada federal Jessica Sales.

A ordem de serviço foi assinada na última quarta-feira pelo prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB). Apesar de não estar presente no ato oficial, como autora da indicação que garantiu o recurso, Jéssica Sales disse que estava muito satisfeita diante da relevância e alcance social da obra. Em suas reuniões com o ministro do Desenvolvimento Social Osmar Terra, ela destacou a importância social do CREAS no interior do Acre. “É lá onde são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados”.

A sede do CREAS será construído no bairro do Alumínio, ao lado do estádio Cruzeirão, e atenderá toda a comunidade num espaço moderno e equipado para acolhimento das famílias e pessoas que precisarem dos serviços. Atualmente, o CREAS do bairro funciona em um imóvel alugado, em condições precárias. Desde que assumiu o mandato, Jéssica Sales se tornou uma parceira dos municípios na solução de pendências junto aos ministérios, priorizando a questão social e o atendimento das famílias carentes na cidades acreanas.

Outro município contemplado pelas ações da parlamentar junto ao Ministério do Desenvolvimento Social foi Mâncio Lima, que recebeu o valor de R$ 70 mil. O dinheiro é referente a última parcela da obra do CREAS, em tramitação na pasta desde 2013. “As prefeituras precisam garantir dignidade aos cidadãos. Para isso, os prefeitos contam com a parceria com seus representantes em Brasília. Entre as prioridades do meu mandato está a questão social. Nosso objetivo é garantir a proteção social e a promoção da cidadania”, destaca Jéssica Sales.

A deputada ressalta que a importância da sede do CREAS nos municípios está na oferta de serviços de assistência às famílias e pessoas em situação de maus tratos, de ameaça, de discriminação, abandono, agressão ou violação de direitos. O CREAS presta assistência a jovens adolescentes e adultos vítimas de violência física, psicológica, doméstica e sexual. Através das equipes da instituição, as pessoas que procuram os serviços, recebem orientações que implicam em melhoramento das relações familiares e comunitárias.