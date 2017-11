Um dos cinco fugitivos do presídio do município de Feijó é recapturado nesta quinta-feira (30), na casa da mãe

Aos que gostam de blefar, uma boa notícia: começa nesta quinta-feira, dia 30, a última etapa do Campeonato Acreano de Poker 2017, que deve pagar ao campeão R$ 30 mil. A competição acontece entre os dias 30 de novembro e 03 de dezembro, no Via Verde Shopping, em Rio Branco.

Segundo o organizador Renato Pejon, são esperados mais de 120 competidores, e a previsão é que as jogadas entrem sempre pela madrugada. A premiação deve atrair jogadores de outros estados, e as inscrições poderão ser feitas no local da competição, que fica em frente à Praça de Alimentação do shopping.

“A gente espera que participem mais de 120 pessoas, e a expectativa para essa última etapa é das melhores. Serão quatro dias de competição e já estamos com um público muito bom nas etapas do campeonato estadual. Ainda que a pessoa não goste de jogar, é permitido entrar e assistir”, diz.

Para participar da competição, é necessário ter no mínimo 18 anos de idade. Na modalidade, os jogadores precisam fazer apostas obrigatórias a cada rodada e vence aquele que, no final, permanecer com mais fichas. Somente no primeiro dia, foram mais de sete horas de apostas ininterruptas.

O Poker é o jogo de cartas mais popular do mundo e utiliza o esquema de combinação de cartas entre jogadores. Todos os jogadores disputam as primeiras colocações. O Poker pode ser jogado por duas ou mais pessoas Entre várias modalidades, o Campeonato Acreano de Poker 2017 tem como base a Texas Hold’em.