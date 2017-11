-Oi!!

-Oi!

– Você tem dores na lombar e cervical?

– Isso.

– Dói em mais algum lugar?

– No pé esquerdo.

– O que tem no pé esquerdo?

– Dor. E uns trem aí que não sei direito. Ligamento… Já levei muitas quedas. Ficaram sequelas.

– O meu pé é pior que o seu. E dói mais que o seu…

– Oieee??? Queres medir dor comigo? Sai fora, que eu falei primeiro e tô aqui pra tu tratar de mim e não o contrário.

– Mas é verdade. Meu pé dói mais que o teu. Já torci ele umas 15 vezes.

– Mas nunca caiu de escada ou jogou a cara no asfalto em frente à Marisa e de sapatilha.

– Tu não pode usar salto com essa coluna e esse sapato que tá usando também não te faz bem…

– Eu NÃO estou usando salto. Quando caio nunca tô de salto. E deixe minha espadrile em paz…

– Ah, então tu é desastrada.

– Como é que é??

– Isso, tu é desastrada. Tem que fazer pilates para ganhar equilíbrio.

– Tá me chamando de desequilibrada??

– Tô apenas dizendo que precisas fazer pilates para fortalecer a coluna e ganhar equilíbrio.

-Só me faltava essa… Quanto à dor no pé, como sabes que o teu dói mais que o meu engraçadinho?

– Eu vi e li teus exames.

-Aff…

– Ah, como é teu nome?

– Charlene. Charlene Carvalho.

– Oi Charlene, eu sou o Raul…

Foi assim que conheci meu novo fisioterapeuta que, pelo jeito, veio ao mundo para me colocar no prumo.

Que Deus me ajude, porque vai ser osso aguentar ele e o Roneivo -literalmente – no meu pé e nas minhas costas!!!

Boa quinta, hospício (ops!!!) pessoas lindas que eu amo!!!

Sobre equilíbrio e pequenos desastres que nos realinham o prumo…

Desembargadora Eva Evangelista, na foto com a equipe do Justiça Comunitária, que realiza um excelente trabalho, esteve recentemente levando os serviços à Cidade do Povo.

Chá

Pastora Alexandra Albuquerque e a rede de mulheres da Igreja Batista Ágape realizam neste sábado, dia 02, um chá para mulheres com sorteio de dia de Princesa e muitos brindes, a partir das 18h no Restaurante Pão de Queijo. Vale a pena prestigiar.

Promoção

O Via Verde Shopping vai sortear entre seus clientes neste final de ano, três viagens para Fortaleza, Porto de Galinhas e Rio de Janeiro. Para participar é fácil: você faz compras em uma das lojas do Shopping e a cada R$ 250 em compras ganha um cupom para participar da promoção.

Empresária Joelma Severo com os colaboradores e parceiros na festa de final de ano da Jorge Cosméticos.

Super Dani

A Família do Daniel Souza Batista, o Super Dani, um lindo menino que comoveu as redes sociais do Acre na luta contra o câncer, convida todos os participantes e torcedores pela sua cura a participarem de um Momento de Agradecimentos a DEUS, no Pátio da Igreja Nossa Senhora da Conceição em Sena Madureira, no próximo dia oito de dezembro às 19h.

The Crown

Os fãs de The Crown, a série super premiada da Netflix, já podem comemorar: faltam apenas oito dias para estreia da segunda temporada, no dia oito de dezembro. Pelo trailer vai ser mais uma temporada de sucesso.

Amigos de longas datas, Moisés Alencastro e Gisele Mubarac não perdem uma oportunidade de celebrar as boas coisas vida. Estão certíssimos!