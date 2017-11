Por nove votos a um, Câmara de Rio Branco aprova criação do Dia do Camelô na capital

Por nove votos a favor e um contra, a Câmara de Vereadores de Rio Branco aprovou o projeto de lei que institui o Dia do Camelô na capital. A lei é de autoria do vereador José Carlos Juruna (Livres), que também é vice-presidente do sindicato da categoria.

O Dia do Camelô será comemorado anualmente no dia 11 de novembro, segundo o calendário oficial do Município de Rio Branco. “É interesse para a classe. Visa somente homenagear uma categoria sofrida”, disse o vereador Juruna ao justificar do plenário a intenção da lei.

Apenas o vereador Emerson Jarude, que é colega de partido de Juruna, votou contra a transformação do projeto em lei.