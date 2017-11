Anvisa divulga informações de que pessoas que nunca tiveram dengue não devem tomar vacina da doença

Foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 30, o resultado provisório das provas orais do Concurso Público para contratação de Procurador do Estado.

Os candidatos listados terão um prazo de 2 (dois) dias úteis para interporem recurso, somente por meio eletrônico, através do portal do candidato, disponível no site www.concursosfmp.com.br.

O recurso deve ser realizado a partir das 8 horas do primeiro dia do prazo, até às 20 horas do último dia do prazo (horário de Brasília), na forma do art. 50 do Regulamento do Concurso.