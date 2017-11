Mega-Sena, duas apostas acertam e dividem o prêmio de quase R$ 66 milhões

A cantora Verônica Padrão mais uma vez regressa aos palcos para interpretar as canções que marcam a carreira da sambista Alcione. O show, intitulado “Quase Marrom”, numa referência à alcunha de Alcione no mundo da música e entre seus fãs, terá no repertório os clássicos que vêm de gerações.

Verônica Padrão realizou pela primeira vez um espetáculo exclusivo em homenagem a Alcione em 2012. Diante do sucesso, outras versões ocorreram de lá para cá, como uma nova marcada para o próximo dia 1º de dezembro, no Complexo 14 BIS.

“Estreamos em agosto de 2012, no restaurante O Paço, com um sucesso estrondoso de público, o que nos motivou a reeditá-lo em 2013, no mesmo local. Em 2015 no espaço Amazônia Hall, onde mais uma vez recebemos a calorosa receptividade do público”, diz Verônica Padrão.

Nesta versão de Quase Marrom, parte do arrecadado na bilheteria será destinada à Central de Articulação das Entidades de Saúde (Cades).

Show QUASE MARROM

Dia: 1 de dezembro

Hora: 22h

LOCAL: Complexo 14 BIS

Mesas: R$ 100 (pelo telefone (68) 9 8120-4438) ou na CADES – Av. Getúlio Vargas, 595 (antiga LBA). Centro.

Telefones: 68 3223- 2304 ou 3223-4675​