Com apoio de Angelim Organizações da Sociedade Civil realizam primeiro encontro

Com o tema “Participação Desenvolvimento e Sustentabilidade”, acontece nesta sexta-feira (01/12), no auditório do Senac/Bosque, a partir das 8h30 da manhã, o I Encontro Estadual das Organizações da Sociedade Civil do Acre cujo objetivo é contribuir com a mobilização das entidades para discutirem o fortalecimento da rede local frente aos novos desafios, resgatando elementos da memória conceitual sobre a função social das OSCs, construindo referências para o trabalho colaborativo com vistas ao fortalecimento das OSCs, bem como sua participação no processo de desenvolvimento do estado e a sustentabilidade de suas ações.

Várias são as organizações que participarão do evento, se subdividirão em grupos temáticos para debaterem e elaborarem uma lista de ideias e propostas que, ao final, irão compor uma carta/documento que será entregue às autoridades políticas locais.

O evento é uma organização do deputado federal Raimundo Angelim em parceria com o Coletivo de OSCs do Acre (PESACRE, CADES, CTA e CEDDHEP) e apoio da Prefeitura de Rio Branco, do Governo do Acre, do Fórum de ONGs LGBTs e do Senac/Ac.

Angelim explicou que a ideia é construir um trabalho colaborativo e sustentável comprometido com a justiça socioambiental e a democracia.

“Juntos iremos pensar em realizações que contribuam para construção de um mundo melhor, com uma sociedade mais humana e mais justa. Refletir que isso passa pela conscientização sobre o valor da cooperação e fundamentalmente da importância da sociedade civil organizada em atuar livremente com seu papel propositivo. Estamos na era do compartilhamento e da colaboração e o desafio posto para que as Organizações da Sociedade Civil avancem é justamente esse: construir um ambiente de confiança dentro de uma equipe e um espírito colaborativo. Num momento em que é preciso estarmos cada vez mais atentos às oportunidades a nossa volta, tendo como reflexão norteadora que é imprescindível que cada uma faça sua parte, compondo assim uma teia indissolúvel e potente capaz de promover as mudanças que tanto ansiamos”, justificou.

Na programação, haverá ainda duas palestras:

1 – “Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil ”, com Eugênio Alves Soares, sssessor e consultor da UNISOL Brasil (Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil).

2 – “Sustentabilidade econômica das Organizações da Sociedade Civil”, com Mariana Levy, gerente

de advocacy do GIFE (Grupo de Institutos Fundações e Empresas).