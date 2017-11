Coletivo Travessias na Floresta lança mapa de trilha urbana em Rio Branco

Tendo como base o potencial turístico e histórico do centro da capital Acreana, o Coletivo Travessias na Floresta criou um mapa intitulado “Conheça Rio Branco”. A plataforma de mapas do Google foi utilizada para catalogar pontos interessantes de Rio Branco.

Com 18 marcações que podem ser todas percorridas a pé, o projeto visa não só divulgar a cidade para turistas como proporcionar um maior contato da população com o local onde mora. Cada marco possui uma breve descr

ição, além de informar horário de funcionamento e, por vezes, sua história.

Muito utilizados como veículos de comunicação turística, os mapas são fundamentais para a localização, planejamento e deslocamento dos visitantes pela região. “Que Cidade é essa, o que ela tem para conhecer? Rio Branco é um lugar de muitas faces e atrações. Um povo que fez história, um lugar no coração da Amazônia com cheiros, sabores e cores diferente de tudo. Povo acolhedor com uma narrativa rica. A Cidade de Rio Branco é um mosaico cortado pelo Rio, pelas matas, suas histórias e a cultura de um lugar que teima em existir e nós precisamos conhecê-la melhor”, afirma Carlos Alberto, idealizador do projeto.

Ao chegar ao destino, o primeiro produto a ser requisitado pelo turista é um mapa da cid

ade e dos atrativos turísticos. Segundo Ana Luiza, também idealizadora, “a ideia é fazer com que ele (o mapa) cresça cada vez mais, com informações mais precisas e atualizadas e o acréscimo de fotos de antes e depois de alguns dos locais.” Como o mapa é online as possibilidades de edições e acréscimo são infinitas.

Se você tem algum ponto que conhece na cidade e acha importante compartilhar entre em contato através do e-mail: travessiasnaflorestaac@gmail.com ou da nossa página no facebook: Travessias Na Floresta

Acesse o mapa no link: https://drive.google.com/open?id=1yZOQD_AEQxy-BqMQbLFMKt79ICKtHolq&usp=sharing