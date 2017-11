Técnicos administrativos da Universidade Federal do Acre mantem paralisação por tempo indeterminado

A cerimônia da 1ª edição do Casamento Coletivo Homoafetivo do Acre irá reunir 14 casais, que dirão o “Sim” aos seus cônjuges, será realizada na próxima segunda-feira (4 de dezembro).

A cerimônia será realizada na próxima segunda-feira (4), no Palácio do Comércio, na Avenida Ceará, em Rio Branco. A Iniciativa faz parte do projeto Casar é Legal, que foi desenvolvido com o intuito de garantir a cidadania, resgatar a dignidade humana.

SOBRE O PROJETO – O Projeto Casar é Legal conta com a iniciativa da Defensoria Pública do Estado (DPE) em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC), Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) e Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Rio Branco.