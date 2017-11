Oncoclínica entrega uma tonelada de alimentos a pacientes de baixa renda do Hospital do Câncer do Acre

Uma operação conjunta do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN) resultou na prisão de um foragido, acusado de homicídio duplamente qualificado. O crime aconteceu na cidade da Caraúbas (RN), em janeiro de 1992.

A ação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do MPAC, que prendeu o acusado em Rio Branco, na tarde desta terça-feira, 28, com o apoio de agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo o coordenador do GAECO, promotor de Justiça Bernardo Albano, o acusado estava foragido há décadas no Acre. “Sua prisão decorreu do Projeto “Memória”, esforço conjunto entre Ministério Públicos, visando identificar pessoas com mandados de prisão em aberto e dar cumprimento às decisões evitando a impunidade”, informou o promotor.

De acordo coma denúncia do Ministério Público do RN, o acusado preso no Acre foi um dos dois pistoleiros contratados para praticar a execução. O mandante do crime dirigiu o carro que conduziu os assassinos até a casa da vítima, morta com vários tiros de revólver e espingarda. O crime teria sido motivado por desavenças familiares.