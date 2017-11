Mãe entrega filho que assaltou professores e barqueiro no Rio Juruá, no município de Cruzeiro do Sul

A mãe de um dos suspeitos de assaltar professores e um barqueiro no Rio Juruá, na última segunda-feira, dia 27, entregou o filho, que tem 17 anos, à polícia. A mãe do suspeito conta que estava em um seringal e soube do crime ao chegar em casa. Não pensou duas vezes em entregar o próprio filho às autoridades.

“Quando cheguei do seringal soube que ele tinha invadido a casa dos moradores lá do bairro. Soube que tinham assaltado o seu Zequinha também, foi quando ele ia passando e perguntei se tinha sido meu filho. Umas três horas da tarde, quando meu filho chegou em casa, liguei para polícia para irem pegar ele, eles chegaram lá umas cinco horas. Meu filho usa droga, leva tudo que tem dentro de casa e é muito difícil”, contou a mãe.

Os professores da Escola Nize Varela e o barqueiro, que foram assaltados por três homens encapuzados ainda dentro de uma embarcação no Rio Juruá, foram à delegacia de polícia civil para fazer o reconhecimento do menor de 17 anos. Na ação ele foi reconhecido pelo idoso de 74 anos que conduzia o barco. O menor infrator é vizinho da vítima.

“Esse menino é um dos mais perigosos do bairro, todo dia tá correndo atrás de gente para assaltar, e eu nunca pensei que ele ia ter coragem de fazer isso comigo por ser vizinho dele. Conheci ele quando ele foi puxar a corrente do motor e a camisa desceu do rosto”, contou o barqueiro, ainda abalado com o crime. As informações estão no site Juruá Online.

O assalto aos professores ocorreu no final da manhã da última segunda feira no Rio Juruá. Os bandidos levaram os celulares dos quatro profissionais. O delegado Alexnaldo Batista destacou a ação dos agentes de investigação da Polícia Civil e o apoio da mãe para a prisão do suspeito. Segundo ele, o menor vai ser encaminhado ao Ministério Público para as medidas cabíveis.

“Um trabalho rápido da policia e conseguimos fazer a apreensão desse menor, graças ao trabalho de investigação e colaboração da mãe, que prestou informações sobre o local onde ele estava. O menor estava conduzindo o timão do barco. Já ouvimos as vitimas que reconheceram ele. Não foi encontrado nenhum objeto , mas ele admite o ato infracional”, explicou o delegado.