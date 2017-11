Homem tenta pular o muro de casa na Habitasa para roubar, mas é surpreendido por alarme

O deputado federal Alan Rick (DEM) esteve reunido na manhã desta terça-feira, 28, com o Ministro do Esporte Leonardo Picciani, para tratar da liberação de R$ 2,5 milhões para as obras do Complexo do Estádio Marreirão em Sena Madureira.

“O ministro Picciani me recebeu com muita atenção. Pedi a ele o empenho dos recursos para a construção do Complexo Esportivo do Marreirão e ele prontamente se comprometeu conosco”, disse Alan Rick.

O Estádio Marreirão, recentemente reinaugurado pelo prefeito Mazinho Serafim, será transformado num Centro Esportivo de excelência graças ao trabalho do deputado Alan Rick. Serão R$ 2,5 milhões para a construção do complexo. O projeto inclui a ampliação das arquibancadas e a construção de alojamentos, vestiários, um restaurante e uma quadra de grama sintética.

“Além de um marco para o futebol e outras modalidades locais, Sena Madureira poderá realizar um grande sonho: terá uma área bem equipada, para que a população tenha acesso a práticas desportivas, garantindo saúde e lazer ao povo”, disse o parlamentar.

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (PMDB), agradeceu o apoio e o empenho do deputado Alan Rick na liberação dos recursos. “Esta é uma obra de vital importância para o nosso município e o deputado Alan tem nos ajudado muito na viabilização dos recursos em Brasília”, disse o prefeito.