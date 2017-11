Bancada do Acre garante R$ 85 milhões para o Deracre recuperar ramais nos 22 municípios

O tema segurança pública é o calcanhar de Aquiles do secretário de Segurança, Emylson Farias, anunciado nesta terça-feira, 28, como vice de Marcus Viana, pré-candidato do PT ao governo do Acre. Emylson é filiado ao PDT.

Antes de ser apresentado como pré-candidato a vice, ele disse aos jornalistas, ao ser questionado mais de uma vez sobre o assunto, que esse é o momento de a política ajudar a segurança pública.

Sebastião Viana também foi questionado. O chefe do Palácio Rio Branco, sem aparentar incômodo com a insistência no assunto, afirmou que o Acre é o Estado com o menor índice de homicídios na região norte, e não perdeu a oportunidade para culpar o governo federal pela violência e o tráfico de drogas.

“Os dados do Ipea de 2012 aponta: o menor índice de homicídios no norte do Brasil é no Acre. Então isso mostra o esforço do governo. Mostra que o governo aumentou em mais de 30% o efetivo das polícias. Mostra que as polícias estão nas ruas. E nós vamos alcançar pro ano que vem um resultado melhor ainda. O culpado da violência é a droga cuja atribuição é do governo federal que desguarnece as fronteiras porque deixa as fronteiras abertas pras drogas entrar e destruir gerações, mas o Acre tá fazendo sua parte.”

Sebastião acha que a chapa majoritária da FPA “se renova numa nova geração e aproveita o que tem de muito bom na história política do Acre na últimas décadas”.