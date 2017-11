Sine oferta 17 vagas de emprego; nível fundamental, médio e superior

As Feiras de Economia Solidária, que comercializam os mais variados produtos regionais e já fazem parte do calendário do empreendedorismo local, segue até o dia 23 de Dezembro, na Praça do Novo Mercado Velho, centro da capital.

Este ano o evento contará com a participação direta de 140 expositores. A partir do dia 22 de Dezembro, os expositores estarão no Mercado Velho até o dia 1º de janeiro de 2018.

Lá, os consumidores podem encontrar os mais variados empreendimentos, entre eles os setores alimentício, agrícola e de artesanato.

As exposições são uma iniciativa do governo do Estado, por meio da Secretaria de Pequenos Negócios (SEPN), em parceria com a Prefeitura de Rio Branco e o Fórum Acreano de Economia Solidária.