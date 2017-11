Jéssica Sales destina R$ 650 mil para instituições de proteção à infância do Vale do Juruá

Depois de visitar e constatar as dificuldades de instituições de proteção à infância que atuam no Vale do Juruá, a deputada federal Jéssica Sales (PMDB) destinou R$ 650 mil de suas emendas parlamentares ao Orçamento 2018, para fortalecer a política de atendimento especializado, capacitar servidores e estruturar essas entidades para disponibilizarem de serviços de melhor qualidade e condições institucionais para o acolhimento de crianças em situação de risco social nas cidades do interior do Acre.

Segundo informações de Jéssica Sales, a Pastoral da Criança vai receber R$ 100 mil, o Centro Educativo Adilis Nogueira Maciel (Ceanon) contará com R$ 200 mil, o Conservatório de Música do Vale do Juruá terá acesso a R$ 150 mil e a Missão Família receberá R$ 200 mil. Para a peemedebista, “o futuro das nossas crianças depende de investimentos na primeira infância. Esses investimentos são determinantes para afastar nossos jovens da violência e melhorar outros indicadores sociais”, destaca.

Jéssica Sales afirma que um parlamentar não pode se contentar apenas em colocar seu nome em placas de grandes obras públicas, mas precisa manter um olhar diferenciado para o desenvolvimento social. “Meu sonho vai além, porque tenho plena consciência de que um verdadeiro representante do povo deve dedicar sua vida a servir a quem mais necessita, além de trabalhar para oferecer um futuro com mais dignidade e justiça social. Esse futuro depende da forma que tratamos nossas crianças”.

A parlamentar disse que vem observando com grande preocupação a escalada da violência no Estado. Para ela, um dos fatores que agravou essa onda de violência foi a falta de investimentos em políticas públicas que trabalhem todas as fases do aprendizado dos jovens acreanos. “Uma boa educação é decisiva para todos os passos seguintes. O acolhimento de qualidade na infância é determinante para formação do caráter. Investir em projetos sociais pode evitar a inserção dos jovens na criminalidade”.

A peemedebista finaliza destacando que é gratificante saber que milhares de crianças poderão ter suas vidas transformadas através dos investimentos de suas emendas parlamentares. “É um dinheiro que não garante meu nome em uma placa de inauguração, mas me faz ter a certeza de que continuo no caminho certo, seguindo firme rumo a construção de uma sociedade cada dia melhor, trabalhando na formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres”, finaliza Jéssica Sales.