Jenilson pede à chefe da Casa Civil celeridade na contratação dos aprovados no concurso da SESACRE

O deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB) se reuniu com a chefe da Casa Civil,. Márcia Regina, para tratar sobre a contratação dos aprovados em concurso público para o quadro efetivo da secretaria de Saúde (Sesacre). O deputado estava acompanhado do presidente do Conselho Regional de Medicina (CRM), Dr. Virgílio Batista, do vice presidente do sindmed/AC,. Guilherme Augusto e de representantes dos biomédicos no Acre.

O deputado pediu explicação à secretária sobre o andamento das contratações de novos profissionais, que na grande maioria aguardam há mais de três anos para serem contratados. Leite lembrou ainda que o certame vence em 2018.

“Quero lembrar a Dra. Márcia que o prazo de validade do concurso está vencendo, por isso solicito celeridade na contratação destes profissionais para que não tenhamos pessoas aprovadas correndo o risco de ficar fora e depois brigar na justiça para assegurar um direito desses cidadãos”, cobrou o parlamentar.

Márcia Regina informou ao parlamentar que o governo está trabalhando no limite da responsabilidade em relação quadro pessoal da Sesacre, contudo, provavelmente em janeiro após um relatório das secretarias, possa ter um quadro melhor. Ela também salientou que a prioridade no momento é convocar os aprovados no certame que estão dentro das vagas ofertadas no concurso, porém, com saída das pessoas por aposentadoria e por vagas não ocupadas na última chamada, haverá um déficit maior, dessa forma, pode ser chamado um número maior de pessoas do cadastro de reserva para algumas áreas específicas. A gestora destacou ainda que a Casa Civil só tem a responsabilidade de convocar os aprovados, mas a demanda é feita pela SESACRE.

A Chefe do gabinete do governador se comprometeu em até 20 de dezembro dar uma resposta referente ao número de vagas para cada categoria, acrescentando ainda que até fevereiro de 2018, novas pessoas serão contratadas.

O deputado alertou ainda para a necessidade de olhar para o novo HUERB e para hospital regional de Brasiléia, que precisará de muitos servidores para seu funcionamento após a inauguração, daí a possibilidade de ampliar a convocação usando o cadastro de reserva para aproveitar o concurso antes do seu vencimento.