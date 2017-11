Gladson tenta aliança com o Livres por meio de Emerson Jarude, mas ouve “não” do vereador

Emylson Farias (PDT) foi confirmado como vice do pré-candidato ao governo do Acre, Marcus Viana (PT), como já havia informado o ac24horas anteriormente, em evento da Frente Popular na manhã desta terça-feira, 28, no auditório da Biblioteca Pública Estadual, que contou com as presenças dos dirigentes dos 16 partidos da Frente Popular e de lideranças, como o governador Sebastião Viana e o senador Jorge Viana, ambos do PT.

A chefe da Casa Civil, Márcia Regina, que ontem se filiou ao PSB, foi confirmada como suplente de Ney Amorim, pré-candidato ao Senado pelo pelo PT, e a atual vice-governadora Nazaré Araújo é a suplente de Jorge Viana, que vai tentar se reeleger para o cargo de senador. As informações também foram antecipadas semana passada pelo ac24horas.

Não é exagero algum afirmar que Emylson, Nazaré e Márcia foram imposições do governador Sebastião Viana, condutor principal do processo de escolha dos nomes. O trio integra um grupo de confiança do chefe do Palácio.

Já a indicação do nome de Marcus seguiu uma tendência natural. O prefeito de Rio Branco, entre os petistas, é o que possui, pelo menos até o momento, a imagem menos desgastada e chega propondo uma descontinuação do projeto de condução e modelo de governo até aqui conduzido pelo Partido dos Trabalhadores.

Já Emylson Farias, que também é secretário de Segurança, que já enfrenta um desafio enorme na pasta que ocupa atualmente no Estado, terá que lidar com o desgaste.

A segurança foi a pergunta feita repetidamente ao secretário Emylson Farias, que respondeu: “Chegou a hora de a política ajudar a segurança pública. Sou ameaçado todos os dias. Quem trabalha na minha área recebe ameaça constantemente”.

Marcus Viana acredita que “Emylson tem muito a contribuir porque é da área. Eu tenho a certeza que a gente tem a oferecer o que tem de melhor”, lembrou

Este slideshow necessita de JavaScript.