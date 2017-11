DPE do Acre divulga o resultado final da prova escrita objetiva e convoca para as provas especificas

A Defensoria Pública do Estado do Acre publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 28, o resultado final na prova escrita objetiva e a convocação para as provas escritas específicas, referentes ao concurso público para ingresso na carreira de Defensor Público do Estado do Acre.

A prova escrita específica P2 terá a duração de 4 horas e será aplicada no dia 3 de dezembro de 2017, às 8 horas (horário local). A prova escrita específica P3 terá a duração de 4 horas e será aplicada no dia 3 de dezembro de 2017, às 15 horas (horário local).

O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico: htttp://www.cespe.unb.br/concursos/dpe_ac_17_defensor, a partir da data provável de 28 de novembro de 2017, para verificar o seu local de provas, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados.

O candidato somente poderá realizar as provas no local designado na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima.

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.