Alan Rick garante R$ 2,5 milhões para obras do Marreirão em Sena Madureira

Aos concurseiros de plantão, uma má notícia: a Secretaria da Gestão Administrativa (SGA) ainda não sabe quando vai lançar o edital de abertura do concurso do Corpo de Bombeiros do Acre. A promessa do concurso foi feita no início do ano, pelo governador Sebastião Viana (PT).

Os interessados em fazer o concurso estão preocupados com a chegada de 2018, que é um ano eleitoral e, portanto, impede que o Poder Executivo, que vai ter um novo chefe eleito em outubro, contrate aprovados em concursos. O impedimento está na Lei 9.504/1997.

Mas é bom deixar claro que o concurso pode, sim, ocorrer no próximo ano, contudo, as homologações deverão ocorrer, obrigatoriamente, até o mês de junho, três meses antes das eleições, caso contrário, apenas em 2019 é que os aprovados poderão ser contratados, já sob o novo governo.

Marcos Paulo Oliveira é estudante e diz que se prepara para a prova desde o mês de abril, quando começou a fazer cursinho preparatória para a prova. Desde então, reclama, tem se sentido lesado. “O governo não fala mais nada sobre o concurso. Eu não sei se continuo pagado o curso, ou se paro de estudar aqui e aguardo o edital”, diz.

A defasagem no quadro de servidores do Corpo de Bombeiros já chega aos 1.400 postos. Há, atualmente, 530 militares na ativa, e o número tende a baixar ainda mais nos próximos meses, com a aposentadoria de novos militares que já estão completando o tempo de serviço necessário à Reserva Remunerada.

Segundo o presidente da Associação dos Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, sargento Abraão Pupio, o quadro é preocupante. “Nós já enviamos novos ofícios para a SGA, mas até agora não responderam nenhum deles. A expectativa era que fossem 100 vagas, mas houve uma conversa para 130, incluindo músicos e médicos”, destaca.

Segundo Abraão, as escalas estão apertadas, e esse é o reflexo das muitas responsabilidades frente ao pouco efetivo. “No governo do Tião Viana nós tivemos duas turmas formadas. Infelizmente, a gente tem que pontuar, entre 1994 e 2007 não entrou um único soldado no Corpo de Bombeiros. Mesmo com dois concursos, nosso déficit é enorme”, completa.