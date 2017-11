Sebastião recebe a garantia de investimentos na Segurança e conversa sobre termo para exportação de carne suína

Cumprindo agenda em Brasília, Sebastião Viana esteve, nesta segunda-feira, 27, nos ministérios da Justiça e da Agricultura.

No Ministério da Justiça e Segurança Pública, Viana recebeu a garantia da chegada de 26 novas viaturas policiais para o Acre, além de mais investimentos para a segurança pública, um total de R$ 4 milhões.

Já com o ministro da Agricultura Blairo Maggi, Sebastião Viana conversou sobre a assinatura do termo que autoriza a exportação da carne suína para o Peru. A solenidade está marcada para acontecer no dia 08 de dezembro em Brasília e contará com as presenças do ministro da Agricultura do Peru e autoridades do Acre.

“Quando estive no Peru e na Bolívia falei sobre os produtos brasileiros produzidos no Acre. Os dois países ficaram interessados na abertura do comércio com o Brasil. No próximo dia 8, haverá a assinatura de um acordo bilateral com o Peru, resultado dessa missão”, informou Maggi em sua página no Facebook.