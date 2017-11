Confira A Escolha Da Mais Bela Havaiana 2017

Concorreram ao titulo 08 candidatas, na tarde de sábado, 25/11, no Resort Hotel. A festa contou com uma deliciosa feijoada ao som de Paulo Heverton. Parabéns a ganhadora do titulo mais bela havaiana 2017, Gabriela Alencar. O baile do hawai será dia 09/12, no Maison Borges, vendas de mesas e camarotes pelo disk entregas 98403-3561.