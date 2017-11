Barqueiro e professores são assaltados no Rio Juruá quando voltavam de escola ribeirinha, em Cruzeiro do Sul

O presidente Michel Temer autorizou a liberação de um auxílio financeiro de R$ 10 milhões que serão divididos entre os 22 municípios do Acre. O recurso deve entrar no caixa das cidades acreanas até o mês de dezembro, beneficiando principalmente no pagamento dos salários e manutenção de serviços básicos essenciais.

A cidade de Rio Branco ficou com a maior parte do dinheiro: R$ 5,4 milhões. Já Santa Rosa, Assis Brasil, Bujari, Jordão e Manoel Urbano vão receber apenas R$ 110 mil, cada. Sena Madureira receberá R$ 330 mil. Já Cruzeiro do Sul fica com R$ 517 mil. Brasiléia terá R$ 258 mil e Senador Guiomard, mais R$ 221 mil.

A previsão do governo federal é que em 2018, os municípios sejam contemplados mais R$ 2 bilhões de reais a mais do que o previsto. Isso, contudo, apenas será liberado caso a reforma da previdência social seja aprovada no Congresso, já que a União espera economizar em benefícios, e gastar o orçamento em outros serviços.