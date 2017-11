Morador do bairro Belo Jardim tem casa invadida por criminosos que fogem levando o veículo

Um morador da rua 15 de Novembro, no Bairro Belo Jardim, Segundo Distrito de Rio Branco, que não teve sua identidade divulgada, foi surpreendido dentro de sua casa, na noite deste sábado (24), por quatro criminosos portando um revólver e uma faca.

O quarteto, composto por três homens e uma mulher, pulou o muro da residência da vítima e rendeu o proprietário da casa.

Três deles levaram um veículo modelo Saveiro preto de placas EZS-0749, um televisor e uma quantia em dinheiro enquanto isso a vítima era mantida presa em um dos cômodos com a ordem de que ficasse deitada com e o rosto no chão.

A polícia foi acionada e ainda conseguiu prender um dos envolvidos na ação criminosa. Francisco Fagner Magalhães da Costa foi preso nas dependências da casa enquanto ameaçava a vítima com uma arma branca.

Os outros três conseguiram escapar, mas equipes foram destacadas para prender os envolvidos. Tudo indica que os três fugitivos tentariam extorquir a vítima. O caso já está sendo investigado pela Delegacia de Combate à Roubos e Extorsões da Polícia Civil.