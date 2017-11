Jorge Viana e Mazinho Serafim inauguram novo Mercado Municipal de Sena Madureira

Em Cruzeiro do Sul (AC) mais um acidente de trânsito foi registrado na Estrada Boca da Alemanha, no bairro do Divisor. O jovem Miquéias Gomes de Souza, 20 anos, não conseguiu fazer a curva, após desviar de um buraco, e colidiu com o ônibus que fazia a linha com os alunos da Ufac.

Apesar da gravidade, o condutor da moto apenas fraturou a tíbia, foi levado para o hospital do Juruá e já recebeu alta médica.

Em menos de uma semana, este já é o segundo acidente de maior proporção registrado no local. No último sábado (18) uma mulher perdeu a direção do veículo que conduzia, invadiu uma área residencial com o carro e acabou capotando.

Revoltados, os moradores exigem das autoridades de trânsito a instalação de redutores de velocidade no local, como lombadas, ou a construção de uma rotatória.

Os órgãos de trânsito informaram durante entrevista cedida a TV Juruá nesta semana, que não existe a possibilidade de instalação desse tipo de redutores, devido o local se tratar de uma rodovia.

Foi colocado um balizamento com placas pelo Detran , orientando os condutores sobre a acentuação da curva. Os moradores ameaçam realizar uma manifestação no local nesta segunda-feira (27), em protesto caso as autoridades de trânsito não tomarem as medidas exigidas.