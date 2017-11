Homem é morto com três tiros na cabeça na na saída de uma festa na rodovia AC-40, em Rio Branco

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o total de idosos no Acre aumentou 2,5% de 2012 a 2016.

Em 2012, o número de idosos saiu de 37 mil (2012) para 46 mil (2016) com a idade de 65 anos ou mais.

As mulheres com 65 anos ou mais representam a maioria (24 mil). Com mais de 80 anos, existiam 4 mil homens e 4 mil senhoras. A população também cresceu de 2012 para 2016, saindo dos 749 para 803 mil habitantes.