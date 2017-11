Dieese estima injeção de mais de meio bilhão na economia do Acre

O pagamento total do 13º salário deve injetar R$ 511.298.348 na economia do estado do Acre, segundo estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No Acre, 230.752 pessoas devem receber o 13º salário até o final do prazo, são 132,9 mil Servidores do mercado formal e 97.8 mil aposentados e pensionistas. O valor médio da remuneração é de R$ 1.982,45, de acordo com o Departamento.

Tem direito ao 13º todos os trabalhadores com carteira de trabalho assinada pelo empregador. Isso vale para trabalhadores rurais, temporários e domésticos. Aposentados e pensionistas também recebem 13º salário.

Na economia brasileira o montante aproximado será de mais de R$ 200 bilhões com o pagamento do 13º salário. Este montante representa aproximadamente 3,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Cerca de 83,3 milhões de brasileiros serão beneficiados com um rendimento adicional, em média, de R$ 2.251.

ENTENDA – A cada mês trabalhado pelo funcionário no ano, ele ganha o direito a receber 1/12 avos referente ao 13° salário. Ou seja, o salário do funcionário é dividido em 12 vezes, dessa forma ele receberá o equivalente à quantidade de meses trabalhados. Um trabalhador contratado em fevereiro terá o salário dividido por 12 e depois o resultado multiplicado por 11, para chegar ao valor do 13º salário.