Confira o 2º Prêmio de Jornalismo da Assembleia Legislativa do Acre

Os vencedores do 2º Prêmio de Jornalismo da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), foram conhecidos na noite desta quinta-feira, 23, durante evento realizado no Afa Jardim, bastante prestigiado.

Durante o evento, o presidente da Aleac, deputado Ney Amorim, fez questão de destacar a importância da imprensa acreana, lembrando que os profissionais do jornalismo são os responsáveis por levar toda informação à famílias acreanas.

O primeiro-secretário da Aleac, deputado Manoel Moraes, também ressaltou a importância da imprensa acreana, afirmando que ela cumpre papel importante para o desenvolvimento do Estado.

Confira os vencedores de cada categoria:

Rádio:

1º Lugar: José Alves, da Rádio Difusora Acreana

2º Lugar: Ivan de Carvalho, da Rádio Difusora Acreana

Jornalismo On Line:

1º Lugar: Resley Saab, do site opinião.net

2º Lugar: Tiago Martinello, do site agazetadoacre.com

3º Lugar: Gina Menezes, do site folhadoacre.com

TV:

1º Lugar: Angélica Paiva, da TV Gazeta

2º Lugar: Gislaine Vidal, da TV Gazeta

3º Lugar: Angélica Paiva, da TV Gazeta

Impresso:

1º Lugar: Dell Pinheiro, do jornal Página 20

2º Lugar: Brenna Amâncio, do jornal A Gazeta

3º Lugar: Dell Pinheiro, do jornal Página 20