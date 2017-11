Jovem com deficiência congênita é assassinado na manhã deste sábado no bairro da Glória na Baixada da Sobral

Cerca de 550 homens foram atendidos nesta sexta-feira à noite na Policlínica Barral Y Barral, no Conjunto Tangará e na Unidade Básica de Saúde Mariano Gonzaga, no Conjunto Laélia Alcântara, no Calafate, por médicos e dentistas. Teve ainda consulta de enfermagem, testes rápidos (HIV, Sífilis, Hepatites B e C), teste de glicemia capilar, aferição de pressão arterial, palestra sobre prevenção de câncer e agendamentos.

Toda a estrutura das unidades de saúde funcionaram, como o laboratório e a farmácia, para dispensação de medicamentos. Os homens que foram as duas unidades de saúde, contaram ainda com corte de cabelo e lanche. O funcionário público Anchieta Santos, conta que ficou sabendo do atendimento noturno e não perdeu tempo: “me consultei e vou fazer vários exames e de dia eu não poderia estar aqui. Foi ótimo”.

“O objetivo foi justamente garantir atendimento aos homens que trabalham de dia e só podem ter acesso a esses serviços à noite. Foi um sucesso e vamos repetir esse atendimento noturno no dia 29 nas unidades Luís Gonzaga, no bairro Altamira e na Nímio Insfran no Universitário”, destaca Jesuíta Arruda, secretária Adjunta de Saúde de Rio Branco.

A programação do Novembro Azul é dedicada à conscientização quanto as doenças que afetam os homens, com ênfase na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Desde o início do mês, as unidades realizam atividades voltadas para o público masculino e as palestras de prevenção e orientação contra o câncer foram ministradas nas próprias unidades e também em empresas e órgãos como a Infraero. No dia 29, pela manhã e tarde a palestra será ministrada no Centro Sócio Educativo e a noite em duas unidades de saúde do município.

