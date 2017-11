Emenda Constitucional facilita aposentadoria para parlamentares e deixa pegadinha nas regras de transição para trabalhadores

A polícia acaba de recuperar a caminhonete do pastor Maycon Gomes, roubada durante um assalto na noite de ontem na frente da casa dele, no bairro Aviário, em Rio Branco. O veículo estava em uma oficina no bairro Jardim Eldorado, parte alta da cidade. A polícia está à procura do assaltante e de seus supostos comparsas, que estariam em um Ford Fiesta durante o assalto.

“Obrigado aos irmãos e amigos que oraram por mim e me apoiaram nesse momento difícil. A polícia acabou de recuperar a minha caminhonete”, agradeceu o pastor Maycon Gomes.

O assalto

Era por volta das 22h40. Maycon Gomes conta que havia acabado de chegar em casa de um culto. Depois de jantar, resolveu limpar o carro na frente de sua residência quando um homem caminhando se aproximou dele com uma arma. Ele correu e caiu na área da residência e o assaltante com o revólver mirou na sua nuca na frente da esposa e dois filhos do pastor. “Eu pude ouvir um pouco estalo da arma como que ele apertou o gatilho e a arma falhou. Só me virei e fiquei de joelhos na frente dele e pedi pra ele não me matar pelo o amor de Deus. Isso na frente do meu filho e da minha filha de quinze anos e na frente da minha mulher”, conta o pastor.

O assaltante levou além da caminhonete Frontier branca placa NXS 0660, R$ 1 mil e um relógio. A ação foi registrada por uma câmera de segurança.