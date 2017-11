Abertas inscrições para palestras e minicursos do II Congresso de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal do AC

Além da apresentação de trabalhos científicos e de extensão, o II Congresso de Ciência e Tecnologia (II Conc&t) do Instituto Federal do Acre (Ifac) também contará com a realização de palestras, minicursos, debates e mesas redondas. As atividades são gratuitas e abertas para toda comunidade. Para se inscrever, bata acessar o site do evento em http://web.ifac.edu.br/conct.

Conforme programação, no dia 29 de novembro o II Conc&t será realizado na unidade do Ifac em Xapuri. Dentre as atividades que serão realizadas estão o minicurso de “Capacitação para formação de conhecimento sobre empreendedorismo”, das 09h às 17h. Das 14h30 às 20h serão realizadas as palestras “Inovação e incubação de novos negócios”, “O ensino da nanociência e nanotecnologia na Região Norte”, “Novo marco legal da Ciência, Tecnologia e Inovação: Tríplice Hélice” e “Internacionalização: Ifac e Universidad Tecnica Privada – Bolívia”.

Em Xapuri, as atividades serão encerradas com o debate “Programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica do Ifac”, que será ministrado das 21 às 22h.

Em Sena Madureira, programação será realizada no dia 30 de novembro e terá início às 09h com o minicurso “Capacitação para formação de conhecimento sobre empreendedorismo”, que segue até às 17h. Às 14h20 acontece o debate “Programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica do Ifac”. As palestras terão início às 14h, com o tema “Novo marco legal da Ciência, Tecnologia e Inovação: Tríplice Hélice” e das 19h às 20h será “O ensino da nanociência e nanotecnologia na Região Norte”.

Em Rio Branco, no dia 01 de dezembro, a partir das 08h45 será iniciada a mesa redonda “Dificuldades e apostas da internacionalização”. Das 09h às 17h será iniciado o minicurso “Capacitação para formação de conhecimento sobre empreendedorismo”. Com o tema “Tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual aplicada ao ensino”, os participantes poderão realizar o minicurso das 14h às 18h.

Ainda em Rio Branco, a mesa redonda “Realidade e perspectiva dos grupos de pesquisa” acontecerá das 15h às 16h. Para finalizar as atividades, o debate “Ampliando os horizontes da pós-graduação” acontecerá em dois horários, das 16h10 às 17h10 e das 19h às 20h.